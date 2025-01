Pistoia alla prova Trapani. Una sfida non impossibile

PISTOIANello sport niente è impossibile per cui la sfida di questa sera (PalaShark ore 20.30) tra Trapani e Pistoia si può catalogarla tra quelle difficili ma non irrealizzabile. La realtà dei fatti, però, dice che Trapani è una squadra decisamente molto forte, con un roster di altissimo livello e ottimamente allenata ed è prima in classifica per merito. Pistoia dopo il successo ottenuto contro Varese ha interrotto una striscia negativa che durava da nove partite ed è già un passo importante ma, con tutta probabilità, non sufficiente per vincere contro Trapani. Le differenze tecniche tra le due squadre ci sono e sono evidenti e questi nella pallacanestro ed in generale nello sport sono aspetti che contano e fanno la differenza. E’ per questo che coach Gasper Okorn ha puntato molto sul rispetto del piano partita che è la priorità assoluta e sull’orgoglio personale dei suoi soprattutto nella difesa uno contro uno. In buona sostanza per pensare di essere competitivi contro una squadra come Trapani bisogna che Pistoia giochi in modo unito e compatto e che faccia leva sul cuore e la voglia di combattere su ogni pallone. La vittoria contro Varese è partita proprio da qui, da un secondo tempo in cui la squadra ha fatto uno step dal punto di vista del carattere e dello spirito di sacrificio ed è su questo che Pistoia dovrà puntare. La squadra, come affermato dallo stesso Okorn, sta acquisendo una certa organizzazione sia difensiva che offensiva ed il gruppo piano, piano si sta formando. Cooke, arrivato da due settimane, sta iniziando a trovare feeling con i compagni mentre Christon, Forrest, Kemp ed il capitano Della Rosa rappresentano le sicurezze su cui Pistoia può fare affidamento. Inutile sottolineare che si tratta di un’impresa visto che l’Estra si troverà di fronte il migliore attacco del campionato, Trapani viaggia a 92.7 punti di media che diventano 93.1 in casa, ed una squadra che può ruotare 10 giocatori.

Trapani, di contro, non ha intenzione di sottovalutare l’impegno, il vice allenatore Andrea Diana è stato molto chiaro al riguardo. "Affrontiamo un’altra squadra che ha cambiato da poco la guida tecnica ed è reduce da un successo importante contro Varese in cui è venuto fuori un grande spirito di squadra ed un difesa aggressiva perché tenere una squadra come Varese a 14 punti in quarto non è facile. Pistoia è una squadra che ha esterni di qualità, Christon ha giocato campionato di altissimo livello ed i 29 punti segnati domenica scorsa sono la prova della sua ottima condizione, Forrest è il migliore tiratore della squadra e sa segnare sia in palleggio che in entrata. Hanno Kemp che è tra i migliori rimbalzisti del campionato e per Alibegovic ed Yeboah ci sarà un grande lavoro da fare per contenerlo e poi c’è capitan Della Rosa che incarna lo spirito pistoiese e che è stato tra gli artefici della reazione contro Varese".

Maurizio Innocenti