"Pippo" Civati, un baluardo controcorrente

PISTOIA Arriva trafelato dalla vicina Firenze, dove le ultime ore gli sono servite per mettere in vetrina alla fiera dell’editoria "Testo" quel che è uscito dalla sua penna e dalla sua (e di Stefano Catone e Francesco Foti) volontà di condivisione e divulgazione: libri. Perché dopo la politica che si fa nelle piazze e a volte anche più comodamente dalle poltrone, Giuseppe (Pippo) Civati ha scelto un’altra strada ormai già dal 2018, quando ha cofondato la casa editrice People. Che poi quella strada abbia poco o niente a che fare con la politica non è che un’impressione. E a scorrere il catalogo di quella macchina sforna-titoli lo si capisce subito. Comprese le prime pagine della rivista Ossigeno, con l’ultima uscita dove campeggia l’inequivocabile provocazione: "Dov’è la sinistra". Senza punto interrogativo. A vent’anni nelle fila dell’Ulivo, poi parte attiva nella fondazione del Pd e la fuoriuscita dai dem nel 2015, per arrivare a fondare Possibile, di cui è stato segretario fino al 2018, Civati ha fatto tappa giovedì sera a Pistoia, alla libreria Lo Spazio, per presentare il suo ultimo pamphlet, "Opposizione", scritto "per raccoglierci e raccogliere le idee, ritrovarci e riconoscerci". Non è che l’idea di questo libro è scaturita dall’ultima...