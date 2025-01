Piove dal tetto del museo ferrucciano

"Nel linguaggio tradizionale si sente dire con una certa frequenza che piove sul bagnato, questo è il caso del Museo ferrucciano di Gavinana dove – afferma Franco Del Re, capogruppo della lista civica, Prospettiva Futuro, nel consiglio comunale di San Marcello Piteglio – nonostante le rassicurazioni della maggioranza, continua a piovere e c’è bisogno di spendere altri 11mila euro per inguainare il tetto. Tutto questo dopo sette anni che il museo è chiuso e dopo che la questione era stata posta all’attenzione degli uffici e dell’amministrazione".

A innescare la questione è stata una determina dell’ufficio lavori pubblici del 24 dicembre 2024, in cui: "Sono in fase di completamento le opere di manutenzione straordinaria e riqualificazione del museo Ferrucciano in frazione Gavinana. Dalla copertura del fabbricato, causa ammaloramento del manto di copertura e dell’assenza di guaina impermeabilizzante, in occasione delle precipitazioni atmosferiche si creano delle infiltrazioni di acqua. Dette infiltrazioni sono concentrate in particolare nella falda della copertura che si affaccia sulla piazza Ferrucci".

"Quindi – osserva Del Re – se nel consiglio del 23 dicembre, la giunta ha affermato che non c’erano problemi, cosa è accaduto in quelle poche ore? Forse qualcosa non torna e sarebbe gradito che l’amministrazione la facesse finita di raccontare novelle, perché tutto quanto realizzato in pratica, si ferma alla presentazione di un gioco elettronico, pagato con denaro pubblico".

A.N.