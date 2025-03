Pinocchio, finali nazionali . Slalom speciale e gigante. Ecco i vincitori e i piazzati

Sono terminate ieri le finali nazionali per le categorie Ragazzi e Allievi dell’edizione numero 43 del Pinocchio sugli sci. Le gare si sono tenute nelle giornate di martedì e mercoledì sulle parti alte delle piste Zeno 2 e Zeno 3 e hanno visto la partecipazione di centinaia di giovani da tutta Italia. La gara di slalom speciale della categoria Under 14 femminile martedì ha visto la vittoria di Gloria Kostner dello Sc Gardena, che ha messo in fila Margherita Sartoris (Equipe Limone) e Anny Troiano (Sc Posillipo). Tra i ragazzi vince Samuel Prantl (Sc Ultimo), secondo Gabriel Dellantonio (Monti Pallidi) e Matteo Anfosso (Le Rocche). Da segnalare la 14esima posizione di Fe Tafuri Chubuchny (Sc Abetone). Nello slalom gigante categoria Under 16 femminile vince Alenah Taschler (Gsiesertal), che mette in fila Giada D’Antonio (Sc Vesuvio) e Maria Pene Vidari (Courmayeur Monte Bianco). Nella categoria maschile di pari età primo Leonardo D’Incà (Sc Trichiana), medaglia d’argento per Niccolò Castri (Sci Borgata Sestriere) e bronzo per Giancarlo Ferraro (Sai Napoli). Ieri seconda giornata di finali nazionali con la gara di slalom gigante: tra gli Under 14 femminile doppietta dello Sc Gardena con Gloria Kostner e Vicky Insam, terza Anny Troiano (Sc Posillipo), mentre nella maschile primo Pietro Desogus (Sc Borgata), secondo Samuel Prantl (Sc Ultimo) e terzo Tommaso Arosio (Sc Panarotta). Tra gli Allievi in slalom speciale si è imposta Giada D’Antonio (Sc Vesuvio), davanti a Alenah Taschler (Gsiesertal) e Benedetta Ranieri (Sc Limone). Tra gli allievi primo Gaetano Cantalupo (Monte Lussari), seguito da Noah Gasteiger (Gsiersertal) e Matthias Mahlknecht (Sc Gardena). Dai risultati delle finali nazionali, con una gara di Gigante e una di Speciale, sono state formate due squadre nazionali che difenderanno i colori italiani durante le fasi internazionali, domani e sabato. Oggi l’appuntamento è alle 15 con la tradizionale cerimonia di apertura della fase internazionale. Il programma prevede domani alla 8.30 alla pista Stadio da slalom all’Ovovia, la gara di slalom speciale per la categoria Under 14, seconda manche alle 13.30. Per i Children Under 16 appuntamento alle 8.30 sulla Zeno 3 Variante con la gara di gigante, seconda manche alle 13.30. Ultimo giorno di gara sabato: alle 8.30 sulla pista Zeno 3 Variante prima manche dello slalom gigante per la categoria Under 14, mentre la seconda è in programma alle 13.30. Gli Under 16, invece, partiranno alle 8.30 con la prima manche dello slalom speciale sulla pista Stadio da slalom, a seguire alle 13.30 la seconda manche.

Davide Costa