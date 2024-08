Pinco Pallino Green. Nuovo nido a Quarrata: "Pedagogia all’aria aperta"

"Avevamo cercato a lungo il luogo ideale, dove aprire un’altra struttura a Quarrata, questa volta in aperta campagna ma comunque non troppo lontana dal centro abitato. Finalmente siamo riuscite a coronare questo sogno e il primo settembre faremo l’inaugurazione del nuovo nido, in via dei Pretelli". Sono ancora incredule Letizia Di Santo e Marcella Spadini, le due educatrici originarie di Prato, che ormai dal 2011 sono già sul territorio quarratino con i due asili nido privati Pinco Pallino di via della Repubblica e Pinco Pallino 2 di via Pistoia e che adesso, grazie a una buona dose di intraprendenza e di capacità imprenditoriali, avviano un nuovo servizio per le famiglie del territorio. "Cercavamo da qualche anno una location che ci permettesse di esprimere ancora di più la nostra idea pedagogica che già mettiamo in pratica nelle nostre due sedi - raccontano le due maestre indaffaratissime per gli ultimi ritocchi a pochi giorni dall’inaugurazione - per noi il concetto di base è un’educazione prevalentemente all’aria aperta con tutte le stagioni, perché, citando Robert Baden-Powell, “non esiste buono o cattivo tempo, ma esiste buono o cattivo equipaggiamento“. La nostra visione è che i bambini e le bambine facciano esperienze concrete e possano essere felici stando a contatto con la natura e nelle molte attività impostate per stare all’aperto. In questo siamo aiutate dalle due coordinatrici Pedagogiche Laura Tinti e Cristiana Longo e dalle educatrici e collaboratrici che lavorano con noi". Non è un caso dunque che il nome della terza struttura sia “Pinco Pallino Green“.

Aperto tutto l’anno, compreso agosto con orario 7.30-18, ambienti con materiali certificati, mensa interna, presenza del defibrillatore e le educatrici che hanno svolto il corso di pronto soccorso pediatrico, qui i piccoli sono accolti già dai 3 mesi fino ai 3 anni in gruppi piccoli e percorsi più individualizzati possibile, stimolati all’acquisizione dell’autonomia nella vita quotidiana,

Ma c’è un’altra novità. "Per dare continuità ai bambini e alle bambine, adiacente alla struttura nascerà Pinco pallino up - spiegano Letizia e Marcella -, un centro didattico dove estendere questa filosofia allo step successivo dai 3 ai 6 anni in modo da proseguire il percorso iniziato al nido, con ancora tante esperienze pratiche, al posto di schede, lavoretti e recite".

Daniela Gori