Piazza o parcheggio?. Auto in zona pedonale. Scatta l’interpellanza

"Due pesi e due misure a Pistoia?", domanda provocatoriamente all’Amministrazione il consigliere dem Paolo Tosi. La frecciata arriva in seguito alla situazione che sta interessando piazza Giovanni XXIII, davanti all’ingresso dell’ex Ospedale del Ceppo. Oltre a luogo di preminente interesse turistico vista la presenza del Fregio Robbiano, dell’ingresso a Pistoia Sotterranea e della scultura La luna nel pozzo, di recente il plesso è tornato ad ospitare alcune importanti funzioni sanitarie. Ma non è questo l’argomento del contendere, quanto il fatto che la piazza - pedonale - sia da qualche tempo diventata di fatto un parcheggio. A seguito dello spostamento di alcune grosse fioriere che ne delimitavano il perimetro, sempre più auto si stanno impossessando del selciato. "Con molta solerzia la ditta che ha in concessione la riscossione e le sanzioni sulle strisce blu fa il proprio legittimo lavoro e ci mancherebbe - lancia la freccia Tosi -; quello che fa arrabbiare i pistoiesi però è il fatto che ci siano zone ’franche’ dove le multe non la prendi nemmeno se ci lasci la macchina per 24 ore. È il caso di molta ztl, di piazza Giovanni XXIII davanti al Ceppo o la chiesa di San Giovanni Fuorcivitas. La piazza del Ceppo è sempre piena di auto, specialmente la mattina, da quando i cantieri della zona hanno tolto numerosi posti auto usati da chi si recava per motivi sanitari al Ceppo e quel che resta del parcheggio San Lorenzo è poi diventato esclusivo per i residenti".

Tosi evidenzia che c’è un problema di mancanza di parcheggi per chi deve recarsi al Ceppo, ma precisa che la soluzione non può essere il ’fai da te’ dei cittadini. "Ma Sindaco e assessori quando passano davanti al Ceppo e lo vedono pieno di macchine cosa pensano? Non lo vedono? E se vedono cosa fanno, chiedono alla polizia municipale il rispetto della normativa?", attacca ancora Tosi, che chiede rispetto per gli altri automobilisti che rispettano le regole o che prendono multe e giustamente le pagano. "Ho presentato un’interpellanza per sapere se questa amministrazione intende fare di piazza del Ceppo una piazza da valorizzare o un parcheggio, conoscere le risposte alle necessità di parcheggio della zona e capire quante sanzioni sono state fatte in questi mesi dalla municipale in piazza Giovanni XXIII, una delle più belle di Pistoia - conclude il consigliere del Partito Democratico -. Questa amministrazione ha creato un’emergenza parcheggi per chi deve recarsi al Ceppo, almeno ci metta la faccia e trovi una vera soluzione e ponga fine a questa farsa".

Gabriele Acerboni