Piano delle opere . Con l’avanzo di bilancio altri investimenti. Un nuovo parcheggio

"Il senso complessivo della variazione è di andare a finanziare determinati interventi della spesa in conto capitale reperendo risorse in particolar modo con l’avanzo liberato con l’approvazione del bilancio consuntivo del 2023", ha detto l’assessore al bilancio Margherita Semplici, illustrando la manovra approvata in consiglio ha avuto un iter di spiegazione e di discussione attraverso ben quattro sedute di commissione. "La variazione di bilancio riguarda in particolare il Piano degli investimenti – ha ricordato Semplici - con importanti incrementi di quadri economici per progetti già in essere e per altri che rappresentano una forte volontà politica come nel caso degli alloggi Erp".

Vediamo i dettagli. "Gli interventi più rilevanti sono rappresentati dalla previsione di 160mila euro per la realizzazione del parcheggio di via del Soccorso – ha detto Semplici – . Si tratta di un parcheggio da realizzare sul suolo di proprietà dell’Asl che servirà a dare ai cittadini spazi di sosta comunque necessari anche durante i lavori in piazza San Lorenzo". Invece in concomitanza con l’avanzamento del cantiere Bottegone Smart City – ha spiegato l’assessore – "sono necessari 80mila euro per l’adeguamento degli spazi per il temporaneo spostamento di aule a rotazione della scuola Martin Luther King. Si tratta di interventi che derivano dalle politiche di investimento e utilizzo dei finanziamenti che abbiamo reperito". Poi ci sono 250mila euro per la sistemazione di 32 alloggi Erp e un milione e 600mila euro sulla Certosa alle Fornaci . "Infine quest’anno avremo finalmente risorse di circa 2.180.000 euro che ragionevolmente saranno accreditate al Comune entro la fine dell’anno – ha espresso l’assessore - derivanti dal corrispettivo del recesso delle quote della Centrale del latte d’Italia. Questo ci consentirà di finanziare gran parte delle opere del nostro Piano degli investimenti". Ammonata a 3milioni di euro l’avanzo disponibile. "Questo finanziamento – ha spiegato l’assessore al bilancio – servirà per completare interventi già avviati o opere già previste da realizzare". Un tema è la viabilità. "Previsione, rotonde come quella di via Donatori del Sangue e di via dello Stadio, ma anche interventi legati alla manutenzione straordinaria di via della Quiete e via di Girone di Mezzo. Opere che rappresentano una risposta importante sul territorio".

Infine i patti di collaborazione. "L’amministrazione ha in essere un numero rilevante di patti di collaborazione – ha precisato Semplici - che stanno portando esiti positivi soprattutto per il rapporto che si instaura tra le associazioni del territorio, le Proloco e i territori stessi, oltre a rappresentare uno strumento per il Comune per intervenire laddove sarebbe difficoltoso rispondere alle esigenze dei territori in termini di piccola manutenzione. L’Amministrazione risponde alle ulteriori esigenze del territorio incrementando di oltre 40mila euro l’importo a disposizione di queste associazioni sia per proposte aggiuntive sia per stipulare nuovi patti con altre associazioni che si proporranno. Ciò consente all’amministrazione di consolidare le politiche di decentramento valorizzate negli anni". Al momento del voto i consiglieri di Pd e Pistoia Ecologista e Progressista hanno abbandonato l’aula.