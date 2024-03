Petrucci, barbiere da 65 anni. Nel suo negozio anche Moser

Un premio alla carriera a Giancarlo Petrucci, storico acconciatore dell’Abetone, è stato attribuito da Cna Toscana Centro, associazione che riunisce le due associazioni provinciali di Prato e Pistoia, all’artigiano abetonese. "Cna – si legge nella nota emessa – rivolge le più vive congratulazioni all’impresa di Petrucci Giancarlo, 83 anni, barbiere e pietra miliare dell’Abetone, ancora in attività e associato storico di Cna Toscana Centro, per aver tagliato il prestigioso traguardo dei 65 anni di attività. Petrucci è stato festeggiato oggi con l’assegnazione di una speciale targa di riconoscimento consegnata dal presidente di Area Montagna Pistoiese Marco Buonomini e dal vicedirettore Stefano Vivai. Tenace imprenditore sin da quando aveva appena 12 anni, a 18 anni Petrucci era già proprietario del negozio e ammette con orgoglio, "CNA è sempre stata per me un punto di riferimento e ho rivestito anche l’incarico di dirigente nell’area Montagna Pistoiese". Impossibile contare le centinaia di affezionati clienti che in questi 65 anni hanno affidato barba e capelli alle sue sapienti "forbici", unico strumento adottato nella sua lunga carriera, e tra loro il campione Moser, i calciatori della Lazio nell’anno in cui vinsero il primo scudetto, e poi, imprenditori che arrivavano all’Abetone da Pistoia, Lucca, Pisa e persino Empoli, costringendolo ad aprire il negozio in via eccezionale persino la domenica. Il negozio di barbiere è sempre stato la sua vita, ammette con soddisfazione Petrucci, sposato con due figlie e 3 nipoti, ma nel tempo libero non si è negato premi sportivi di tutto rispetto: dallo sci di fondo alle marce longhe in Trentino, dalle Piste dell’Abetone alle maratone in giro per l’Italia, allenandosi persino di notte. E oggi alla splendida età di 83 anni dice: "Io continuerò a fare il barbiere per sempre".

Andrea Nannini