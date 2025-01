Pescia e Pieve per rialzare la testa

Ultimo turno d’andata per le squadre pistoiesi del girone B del campionato di serie C femminile: quattro in campo sabato, e tutte a partire dalle 21, una sul terreno di gioco domenica alle 18. Pescia, sceso al secondo posto della classifica con 31 punti, non sa ancora se potrà disporre di Sentieri. Dopo la scoppola di Bottegone, c’è voglia di tornare alla vittoria, ma la Lunigana, quarta a 24, è rivale da prendere con le molle. Deve rialzare la testa pure la Pieve a Nievole, ma anche in questo caso attenzione a Cascina, che ha gli stessi punti, 23. Confronto difficilissimo per Quarrata, che proverà l’impresa a Livorno, al cospetto della neo capolista del raggruppamento. Dopo aver strapazzato Pescia, non può più sbagliare Bottegone, chiamato a battere la Cenerentola Donoratico. Altra gara ostica per il giovane Volley Aglianese: la trasferta in Versilia non è semplicissima.

G. B.