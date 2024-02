Personale per il Twiga e addetti in carrozzeria

L’azienda, con base a Prato, Italca Rizzuto, cerca nuovo personale da inserire nel proprio organico, apprendisti e persone con esperienza. In particolare si cercano: due persone con mansioni di battitura lamiera, preparazione vettura, carteggiatura, lucidatura, verniciatura, smontaggio e montaggio, sia con esperienza che senza. Si cercano anche due persone, una con esperienza e una no, con mansioni di gommista e meccanico. Per candidarsi è necessaria la licenza media ed è preferibile essere automuniti. Si offre contratto full time. Per informazioni e candidature inviare il cv a [email protected]. Nella zona di Lucca-Versilia, invece, il Twiga Beach Club, per la stagione estiva 2024, ricerca addetti/e alla reception stabilimento balneare e gestione cassa, richiesta esperienza. Per candidature inviare il proprio cv

con foto a: [email protected].