Perdite d’acqua, la protesta: "Segnalate più volte"

PISTOIA

Gli abitanti delle zone delle Fornaci e Sant’Alessio sono in difficoltà a causa di perdite d’acqua che non riescono a fare sistemare. Nonostante continuino ad avvisare Publiacqua delle perdite in via dell’Amicizia e nell’intersezione tra via di Sant’Alessio e via Alta sostengono di non essere presi in considerazione. Chi scrive, ad esempio, ha avvertito più volte ricevendo risposte quali "facciamo intervenire" o "segnaliamo con urgenza". Se la situazione tra via di Sant’Alessio e via Alta è grave, ma non gravissima (almeno da quello che si può giudicare in superficie), in via dell’Amicizia siamo in presenza di un autentico lago, che si estende per un centinaio di metri. Tra l’altro, l’acqua sgorga dall’asfalto con forza, tanto da averlo seriamente danneggiato. "La situazione è intollerabile – dicono alcuni residenti – . Ci sono i disagi, ma non va dimenticato quanto sia preziosa l’acqua per tutti noi e quanto sia cara in Toscana, peraltro tra le più care d’Italia".