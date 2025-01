"Percorsi dell’anima" le opere di Cristina Palandri in mostra con l’Accademia della Chionchina

Prosegue con successo "Percorsi dell’anima", la mostra di pittura con la quale l’Accademia della Chionchina omaggia l’artista pistoiese Cristina Palandri. La rassegna è allestita nella hall dell’albergo Villa Cappugi, a Pistoia, visitabile tutti i giorni, a ingresso gratuito. Tanti i visitatori – e non solo pistoiesi – che hanno ammirato le opere esposte, tanti coloro che lo faranno nei prossimi giorni. Perché entrare nel mondo di Palandri, una delle artiste di valore internazionale più versatili e sensibili del nostro tempo, è fare il proprio ingresso nel talento, nella perfezione, nella delicatezza del tratto e dei colori. Da osservare, in silenzio. Come ha avuto modo di scrivere il critico Siliano Simoncini, Palandri: "E’ artista poliedrica e sempre interessata a sperimentare tecniche diverse, che si è espressa tramite la pittura, la scultura, la ceramica, la cartapesta, come ha scelto di agire nel settore della illustrazione per ragazzi, del design, quanto nello scrivere filastrocche".

Il tema dominante della mostra è la donna in movimento, con la casa come luogo di rifugio. Un percorso, quello di Palandri, che parte dal 1982 quando, dopo essersi diplomata alla Scuola d’Arte di Pistoia e aver frequentato l’Accademia delle Belle Arti, a Firenze, fa il proprio debutto con una personale alla Galleria Valiani di Pistoia. Da quel momento, tutto il mondo ha avuto modo di conoscerla e apprezzarla: i suoi lavori sono arrivati a New York e a Tokyo, in Austria, Spagna, Portogallo, Francia e in tanti altri Paesi.

Gianluca Barni