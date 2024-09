Penta Teatro Aps rilancia e raddoppia. La Compagnia apre una seconda sede

PISTOIA

Due sedi anziché una, per andare incontro a una richiesta che dopo la stessa iniziativa organizzata lo scorso anno si è dimostrata in deciso aumento. Ripartono i corsi di teatro della Compagnia Penta Teatro Aps, tenuti dall’attrice pistoiese Gaia Perretta rivolti a bambini, ragazzi e adulti e lo fanno in due sedi a Pistoia, alla sala La Tenda alle Casermette (via Forlanini 11) e al Circolo Garibaldi in Corso Gramsci 52. Per presentare la proposta si terranno due lezioni di prova gratuite, in doppia sessione. Primo di due appuntamenti, il 1° ottobre alle Casermette, il secondo giovedì 3 ottobre al Garibaldi; gli orari per entrambe le date sono 18.15 per la fascia 9-14 anni e 20.30 per i maggiori di 18.

I laboratori hanno l’obiettivo di offrire un’opportunità di formazione artistica e di crescita personale.

Attraverso giochi teatrali ed esercizi, i partecipanti impareranno a utilizzare il corpo, la voce e la mente in maniera creativa, esplorando le proprie potenzialità e acquisendo sempre più sicurezza di sé. Affineranno la capacità di esprimere liberamente le proprie emozioni e di relazionarsi all’altro con fiducia.

A fine anno i corsisti porteranno in scena, sotto la guida della docente, un vero e proprio spettacolo teatrale aperto al pubblico.

Le due sedi offrono un’esperienza immersiva, poiché sono dotate di un’ampia sala con palcoscenico illuminato che permetterà di incontrarsi ogni settimana in un’atmosfera magica. I corsi sono a cura di Gaia Perretta, presidente e attrice della Compagnia Penta Teatro.

Per info e prenotazioni è possibile chiamare il 339.1523409 o scrivere su WhatsApp allo stesso numero o ancora scrivere una mail a [email protected] (foto d’archivio).