Paura sotto il Tribunale di Pistoia: materiale cade dal ponteggio

Momenti di paura ieri mattina in via degli Orafi, dove sarebbero volati in strada dalle impalcature poste sulla facciata laterale del palazzo del Tribunale, interessata da lavori di restauro, due pannelli in metallo. In quel momento la via era piuttosto frequentata, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta, anche se l’episodio ha suscitato preoccupazione e qualcuno ha parlato di tragedia sfiorata. A dare l’allarme è stato un cittadino che ha chiamato la polizia municipale per segnalare quanto accaduto. "Gli agenti – spiega l’assessore comunale alla polizia municipale e sicurezza Alessio Bartolomei – sono prontamente intervenuti sul posto, ma al loro arrivo non hanno riscontrato niente di anomalo, dato che in terra non c’era nulla. Gli stessi agenti hanno fatto un controllo sommario del cantiere, che è risultato in sicurezza, quindi non è stata rilevata alcuna anomalia. Può darsi che qualcosa sia caduto e sia stato subito tolto dalla strada, ma se così è stato doveva essere qualcosa di piccola entità". Il ponteggio è stato allestito nei giorni scorsi in vista dei lavori di restauro che interessano il Palazzo Pretorio ed ha sostituito un vecchio ponteggio che era stato allestito anni fa a protezione dei passanti. L’intero edificio, come si legge nella notifica preliminare del cantiere edile esposta sul lato che guarda piazza del Duomo, è oggetto di lavori di restauro delle facciate iniziati lo scorso 5 settembre e che avranno una durata complessiva di 730 giorni.

p.c.