"Passeggiata nella musica". Concerto per l’emporio solidale

Talenti locali in scena stasera, sabato 28 dicembre, alle ore 21, al teatro Il Moderno di Agliana, in beneficenza per l’Emporio solidale. Il concerto, che vedrà la partecipazione di vari artisti aglianesi, è promosso dai circoli Arci di Agliana con lo slogan "Passeggiata nella musica" ed è patrocinato dal Comune. Hanno promosso l’iniziativa i circoli Arci aglianesi, Rinascita (di San Piero), La Scintilla (di San Michele), Antonio Gramsci (della Catena) e il Circolino (di San Niccolò), in collaborazione con l’amministrazione comunale. Tra gli artisti presenti si annuncia la straordinaria partecipazione del tenore aglianese Sauro Casseri che, qualche anno fa, ha portato la sua bellissima voce anche in Tv, in prima serata nazionale al talent show "Tu sì que vales". Ci sarà anche l’apprezzatissima band locale Isola di Uait, il cui repertorio spazia tra gli autori e gli interpreti più importanti della musica degli anni Sessanta e Settanta. La serata a scopo di beneficenza prevede di destinare il ricavato a favore dell’Emporio solidale "Le dodici ceste" di Agliana, gestito dai volontari della Caritas della parrocchia di San Piero e della Confraternita di Misericordia di Agliana. La serata sarà arricchita da immagini e canzoni. Il teatro Moderno di Agliana è concesso gratuitamente per l’occasione dall’amministrazione comunale. Data la capienza limitata dei posti disponibili, la prenotazione è obbligatoria, rivolgendosi ai seguenti numeri telefonici: Fabrizio 333.5328087, Lucia 329.0660586, Giovanni 338.2250933.

L’emporio solidale "Le dodici ceste" è aperto da più di due anni, su iniziativa della locale Confraternita di Misericordia, in collaborazione con la parrocchia di San Piero. E’ in via Matteotti, ad Agliana, nella sede storica della Misericordia, a fianco del Centro di ascolto parrocchiale "Don Tonino Bello" ed è aperto il lunedì e il mercoledì, dalle 16 alle 19. Si tratta di un progetto attivato per soddisfare i bisogni, sempre più urgenti, di molte famiglie aglianesi in difficoltà, preservandone la dignità, poiché all’Emporio gli utenti, pur ricevendo un sostegno economico, possono vivere un’esperienza più simile possibile a quella di fare la spesa in un negozio.

Piera Salvi