Partono i lavori allo stadio Pertini. Sicurezza, accessibilità e capienza

PONTE BUGGIANESEUn’importante serie di lavori verrà effettuata quest’anno allo stadio "Pertini" di Ponte Buggianese. Con questo intervento, la struttura avrà finalmente avrà la licenza di agibilità del pubblico spettacolo. I lavori interesseranno la capienza, che cosi arriverà a 500 posti, senza più che sia necessaria la messa in deroga firmata dal Sindaco, ogni volta che bisogna ospitare un evento sportivo.

Verranno effettuati anche dei lavori sulla parte della sicurezza legata all’antincendio, e verranno inseriti degli appositi spazi per le persone con invalidità. La struttura calcistica di Ponte Buggianese avrà anche un punto ristoro, e le sedi per le società sportive che attualmente lo utilizzano, ovvero il Ponte 2000, che si occupa di calcio giovanile, nonché ovviamente il Ponte Buggianese, che attualmente milita nel girone A del campionato di Eccellenza.

Questo secondo lotto di lavori verrà a costare 80mila euro: gran parte di questi sono stati finanziati alcuni mesi fa, grazie ad un contributo straordinario licenziato direttamente dalla Regione Toscana. Questi lavori arrivano dopo i primi, effettuati alcuni anni fa, che erano stati effettuati per risolvere alcuni deficit strutturali presenti.

Per quanto riguarda il terreno di gioco, che con l’arrivo delle piogge invernali si è mostrato in condizioni pessime, si dovrà invece aspettare. C’è un finanziamento pendente per la realizzazione di un manto sintetico, ma andrà valutato se sfruttarlo per il campo principale o per uno dei due campi accessori.

"Il campo è malconcio per colpa di un problema strutturale- ha detto il Sindaco Nicola Tesi -. E poi perché ci vengono giocate troppe partite. Ma le risorse purtroppo non sono infinite e non possono essere indirizzate solo sui campi sportivi".

Simone Lo Iacono