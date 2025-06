Parte l’estate con le serate letterarie

Tante iniziative per godersi le fresche sere estive nel parco Bowie di Villa Martini a Monsummano. L’amministrazione comunale ha infatti organizzato numerose serate a tema per il progetto "Lunedì in villa". Dal 16 giugno al 21 luglio 2025 a Villa Martini ogni lunedì alle 21 si terrà una rassegna culturale estiva che prevede un ciclo di appuntamenti serali dedicati alla letteratura, allo spettacolo e all’inclusione sociale, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza momenti di incontro, riflessione e intrattenimento di qualità.

Il programma prevede presentazioni di libri, interviste a scrittori e dialoghi con gli stessi e una serata dedicata alla comicità e una che ospiterà i rappresentanti degli Special Olimpics. In particolare il programma prevede per il giugno, serata d’apertura della rassegna, la presentazione libro "Nessuno: voci nella storia del mostro di Firenze" con l’intervista agli autori Edoardo Orlandi ed Eugenio Niccolini. Si prosegue il 23 giugno con il volume "Portofino blues" e l’intervista a Valerio Aiolii, finalista del Premio Strega 2025, mentre il 30 giugno ci sarà la serata dedicata allo sport e all’inclusività con l’ incontro con gli Special Olimpics.

A luglio invece, il 7 si terrà una serata dedicata al tema del viaggio con l’intervista a Paolo Ciampi autore del libro "Un popolo in cammino" e a Dario Franchi, giovane che ha attraversato l’Africa in bicicletta. Il lunedì successivo, 14 luglio, intervista a Fabrizio Bartellini con la presentazione del libro "Al vostro posto non ci so stare". In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà all’interno della villa.

Arianna Fisicaro