Pari del San Felice. Il Sarripoli è a -3

Dopo la disputa del quattordicesimo turno di Terza categoria la capolista San Felice ha mantenuto la vetta a quota 36 punti pur non andando oltre il pari a reti bianche con il San Piero, ma il Sarripoli è adesso a sole tre lunghezze (dopo il il 2-1 casalingo inflitto allo Sporting Lazzeretto con Marini e Saraniti). In terza posizione c’è il Ramini, che ha messo la freccia sul Bottegone dopo aver vinto lo scontro diretto (per 3-2). Giraldi e D’Angelo hanno firmato il 2-1 dell’Olmi sull’Hitachi, mentre il Capostrada Belvedere ha agganciato il Valenzatico al sesto posto. Montale Pol.90 Antares e Prato Nord U21 sono reduci da un 2-0 esterno inflitto rispettivamente all’Olimpia Pistoiese ed alla Ligacutiglianese, mentre il Cerbaia si è imposto per 2-1 fra le mura amiche contro lo Sporting Casini.

Oggi intanto alle 15, a reclamare attenzione, sarà il recupero della quindicesima giornata di Seconda categoria (girone B) che vedrà il Pescia far visita al Molazzana.