Parcheggio in via del Soccorso. La giunta approva il progetto

E’ approdato in Giunta un progetto che sarà determinante per quello che riguarda la viabilità, ma soprattutto la vivibilità, del centro storico per i prossimi mesi. Per un valore complessivo di 160mila euro, infatti, sindaco e assessori hanno dato l’okay al progetto per la realizzazione del parcheggio provvisorio in via del Soccorso che andrà a sopperire all’assenza di posti auto che si è verificata con i cantieri Pnrr in piazza San Lorenzo, mandando completamente in tilt la zona e, soprattutto, rendendo piazza Giovanni XXIII – che dovrebbe essere uno dei punti più fruibili dai turisti che visitano la città per godersi il Fregio robbiano e la facciata del Ceppo – un continuo via vai di auto per quella che dovrebbe essere, invece, una zona pedonale.

Di questo nuovo parcheggio se ne parla dall’aprile scorso e, fin da subito, l’amministrazione ha fatto capire che sarebbe intervenuta nel minor tempo possibile, tanto che si parlava di aprirlo entro la fine dell’estate: vedremo se l’impresa sarà possibile per uno spazio ricavato all’interno dell’ex Ceppo, nella parte demolita, e che dovrebbe accogliere dagli 80 ai 100 mezzi dando un posto più sicuro per chi deve andare al Cup o usufruire delle strutture sanitarie in via della Crocetta. Un percorso che, adesso, si spera possa subire una ulteriore accelerazione visto che verrà realizzato in una zona che l’Asl Toscana Centro concede al Comune per questo servizio, che in parte è già pavimentata, impermeabilizzata e dotata di impianto di smaltimento delle acque meteoriche. Questo comporterà, come scritto dettagliatamente nella delibera di Giunta, una contrazione dei tempi di realizzazione visto che alcuni manufatti sono già pronti ma, soprattutto, un contenimento di costi per la realizzazione dello stesso.

L’unico intoppo, se così si può chiamare, che era emerso in fase di progettazione, è quello dell’accesso al parcheggio da via del Soccorso (la strada che collega piazza San Lorenzo con il Funaro e poi viale Matteotti) che comporterà la demolizione di una porzione del muro di cinta che, per far sì che questo accada, ha dovuto avere il via libera della Soprintendenza in quanto vicino ad un manufatto di indubbio pregio come quello di Santa Maria delle Grazie che, invece, non verrà toccato. Adesso l’iter prosegue per arrivare alla gara per l’aggiudicazione del cantiere.

