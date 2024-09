Parcheggio in via del Soccorso . Assegnati i lavori

PISTOIA

Nuovo passo in avanti, possiamo dire quasi definitivo, per quel che riguarda la procedura che dovrà portare alla realizzazione, prevista dall’amministrazione comunale entro la fine dell’estate, del parcheggio provvisorio in via del Soccorso nell’area dell’ex Ceppo che dovrà andare a sopperire la forte richiesta di posti auto per coloro che si recano al Cup di piazza Giovanni XXIII e che non trovano più spazio per la propria auto dopo la chiusura di piazza San Lorenzo per gli imponenti lavori (quasi 20 milioni di euro) finanziati dal Pnrr.

Dopo aver approvato il progetto per la realizzazione di questo spazio da 80 posti, in modo da liberare dalle auto anche la stessa piazza e il Fregio robbiano oltre a dare ulteriore respiro a tutta la zona che si è ritrovata col solo parcheggio pubblico su via Matteotti a disposizione e troppo lontano per gli anziani e i disabili che devono usufruire del Cup e del presidio Asl, è arrivata l’assegnazione dei lavori alla Esmoter Costruzioni Srl di Altopascio che, adesso, dovrà sbrigare le pratiche burocratiche e richieste per legge per arrivare alla consegna del cantiere e la rapida realizzazione dell’opera che è stata assegnata, dopo il ribasso d’asta, alla cifra di poco meno di 102mila euro. L’auspicio è che per l’autunno tutto quanto possa essere pronto.

S.M.