Parcheggio a Cason dei Giacomelli. Sono finalmente iniziati i lavori

E’ stato argomento dibattuto e sentito nella zona per anni, ma pare che adesso i residenti della zona di Cason dei Giacomelli, al confine tra Bottegone ed Agliana, possano tirare un sospiro di sollievo: lì serviva, da tempo, un parcheggio a disposizione dei residenti e in questi giorni sono iniziati i lavori per la sua realizzazione. "Ci ho creduto e l’ho proposto ai Comuni di Pistoia e Agliana – afferma il capogruppo della Lega in consiglio comunale, Cinzia Cerdini – adesso entrambe le amministrazioni spendono la stessa quota di soldi per la costruzione del parcheggio che favorirà i residenti. Anche lì tutti pagano le tasse regolarmente ed hanno lo stesso diritto di avere qualcosa indietro. Spero che anche Publiacqua voglia tener presente che questa zona ha la necessità di avere una rete di distribuzione idrica efficiente ". Come riferito dalla stessa consigliera Cerdini, esiste adesso una convenzione per la compartecipazione dello stanziamento di circa 25mila euro per realizzare il parcheggio con i lavori a carico del Comune di Agliana. Sull’argomento è intervenuta anche la consigliera dem rene Bottacci che, in questo mandato, si è occupata della vicenda con una apposita interpellanza e l’argomento è stato anche oggetto di emendamenti al bilancio. "Da anni l’amministrazione comunale era ferma al palo – afferma – il nostro lavoro congiunto con il centrosinistra di Agliana ha portato finalmente allo smuoversi delle acque, visto che Pistoia doveva solo stanziare una piccola cifra. Le nostre interrogazioni e i nostri emendamenti al Bilancio hanno dato l’input per far partire finalmente questo intervento, importante per tutta quell’area. Vaffinché i lavori vengano portati avanti in tempi utili, riuscendo finalmente a dare risposta ai cittadini che la aspettano da tempo".