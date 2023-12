Palestra Legno Rosso, terminata la riqualificazione

Riqualificazione e potenziamento delle attrezzature. Proseguono gli interventi alla palestra di Legno Rosso. Nei giorni scorsi, infatti, è stato completato l’ampliamento della storica parete per l’arrampicata, una delle più alte in Toscana. Un intervento, questo, che si inserisce nell’ambito del più ampio progetto di sistemazione e potenziamento dell’impianto sportivo programmato dal Comune, facendo leva anche sulle risorse del Pnrr, per un importo complessivo di quasi due milioni di euro, che permetteranno di recuperare l’area urbana circostante, realizzare nuovi spazi di servizio e migliorare le aree già dedicate alle attività indoor e outdoor.

Intanto, all’interno della palestra di Capostrada, negli ultimi mesi sono stati completati gli interventi di adeguamento antincendio e dell’illuminazione di emergenza, anche una serie di opere edili e agli infissi. Inoltre, a seguito delle forti raffiche di vento che a settembre hanno interessato il territorio comunale, provocando diversi danni, l’amministrazione è dovuta intervenire sul tetto dell’edificio principale dell’impianto sportivo, prima con una messa in sicurezza e poi con la realizzazione di una nuova guaina di copertura.