PalaCarrara sold out per l’Olimpia Milano

Un altro sold out, dopo quello registrato con la Virtus Bologna. Com’era prevedibile del resto, visto che l’avversario di turno è l’Olimpia Milano.

Il Pistoia Basket 2000 ha comunicato che, dopo pochi minuti dall’apertura della prevendita online per la partita del 18° turno di serie A tra Estra e EA7 in programma domenica alle 19, i biglietti sono stati esauriti in ogni settore del PalaCarrara.

"Di conseguenza –fa sapere la società biancorossa – alla luce di questo importante aggiornamento, il botteghino del palasport aprirà soltanto domenica, giorno del match, dalle 17 in poi per il ritiro degli accrediti e per chi ancora non ha preso la propria tessera abbonamento".