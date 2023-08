PalaCarrara, lavori record "Restituito alla squadra"

L’Estra Pistoia da ieri è tornata ad allenarsi al PalaCarrara. La lontananza da casa è stata breve, poco più di una settimana, e al rientro i giocatori hanno trovato un parquet tutto nuovo. Lavori eseguiti a tempo di record, appena otto giorni, ma non solo visto che l’amministrazione comunale ha dovuto trovare i fondi necessari per finanziare l’operazione, trovare le ditte e affidare i lavori, il tutto durante il mese di agosto dove molti sono in ferie, aziende comprese. Già perché va ricordato che tutto è partito il 3 agosto quando l’amministrazione comunale è stata convocata dalla società.

"Il 3 agosto siamo stati convocati dalla società per il sopralluogo dei tecnici federali FIP e dai rappresentanti della Lega Basket Serie A dice l’assessore agli impianti sportivi, Alessandra Frosini - finalizzato al rinnovo dell’omologazione per lo svolgimento delle competizioni di Livello Gold (FIP) e Primo Livello(FIBA), è stata rilevata dagli stessi la necessità di un intervento di manutenzione estesa a tutta la superficie di gioco, praticamente il parquet doveva essere piallato e rimesso a nuovo per il passaggio in serie A".

Un sopralluogo che ha evidenziato la necessità di effettuare lavori di ristrutturazione e manutenzione del parquet per renderlo idoneo a poter giocare. Si è trattato, quindi, di un’operazione non di poco conto perché per poter giocare a basket il parquet ha bisogno di interventi particolari e deve essere fatto secondo dettami ben precisi richiesti appunto dalla Fip e dalla Lega. Il Comune ha fatto tutto ciò che era in suo poter fare per rendere il parquet a norma e per accorciare il più possibile i tempi dei lavori.

"Dopo il sopralluogo – prosegue Frosini - è stato quindi necessario eseguire il servizio di manutenzione della pavimentazione in parquet del campo di gioco consistente in operazioni di consolidamento della sottostruttura, sostituzione dei travetti deteriorati in alcune aree localizzate del campo, in particolare in corrispondenza dei canestri e dell’area dei tre secondi, levigatura generale del campo di gioco, carteggiatura del perimetro esterno, verniciatura e tracciatura per il gioco del basket. Da lì è iniziato iter con il sopralluogo, tre preventivi da altrettante ditte e affidamento dei lavori. Otto giorni per completare tutto per cui siamo certi che i tifosi e la società siano riconoscenti al Comune per quanto fatto".

Maurizio Innocenti