Paese in festa per il campo da calcio. Il Bardelli riapre dopo quattro anni. C’è il Memorial Maraghelli Capecchi

Sono giornate di grande vitalità per Bottegone che il prossimo sabato sarà teatro di un evento particolarmente atteso, soprattutto in ambito sportivo: la riapertura, dopo quattro anni, del campo da calcio "Bardelli" con un evento che coinvolgerà tutto il paese. L’evento prende il titolo di "Ac Bottegone in Festa", un’idea nata in seno alla società di calcio amatoriale locale nello scorso giugno per riaprire l’impianto sportivo, chiuso dopo i mesi di pandemia e a più riprese vandalizzato. Non solo: la società ha deciso di ricordare – per loro – due cari amici come Ivano Maraghelli e Riccardo Capecchi, prematuramente scomparsi. "Ivano – fanno sapere dall’Ac Bottegone – è stato per moltissimi anni parte attiva della nostra società, prima da giocatore e successivamente da dirigente. Riccardo, invece, è stato un dirigente sempre in prima linea del G.S. Piuvica, oltre che essere conosciuto per l’attività di parrucchiere a Ponte alla Pergola. L’evento, totalmente gratuito e aperto a tutti, è stato pensato come un momento di festa, di aggregazione sociale e promozione sportiva, nell’interesse anche di dare spazio e visibilità alla nostra e ad altre società locali sportive e non". La giornata prevede il via alle 14.30 con il simbolico taglio del nastro da parte del sindaco Alessandro Tomasi (il Comune, lo scorso novembre, ha dato in gestione il campo "Bardelli" all’Ac per i prossimi due anni per favorire i lavori di ripristino) e poi ci sarà lo svolgimento del triangolare di calcio a 11, nonché prima edizione del Memorial "Capecchi e Maraghelli" e seconda edizione del Trofeo "Misericordia di Bottegone", che si svolgerà tra la Virtus Bottegone, il G.S. Piuvica e l’Ac Bottegone. Prima di ogni incontro del triangolare verranno ritagliati 10-15 minuti dove, singolarmente, verranno presentate le società ospitate, vale a dire il Progetto Volley Bottegone, il Bottegone Basket 2001 Sant’Angelo assieme al Bottegone Basket Junior ed infine l’AC Basket Bottegone.

Infine saranno presenti anche alcuni volontari della Misericordia di Bottegone per promuovere le proprie attività che quotidianamente svolgono per tutta la comunità. Durante tutto l’arco del pomeriggio ci sarà una raccolta fondi il cui ricavato sarà totalmente devoluto a due associazioni scelte dalle famiglie di Capecchi e Maraghelli. La giornata terminerà alle 18.30 con la consegna dei trofei ai partecipanti.

S.M.