Padre Bernardo parla di poesia a Vignole

"La poesia tempo di verità e vita" è il titolo della lectio magistralis che Don Bernardo Francesco Gianni, abate della basilica di San Miniato al Monte, terrà domani, venerdì 13 settembre ore 21, a Vignole, all’Auditorium della Banca Alta Toscana, via IV Novembre 108. Introdurranno l’incontro il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti, monsignor Cristiano D’Angelo vicario del vescovo di Pistoia, Carlo Spini presidente di Mutua Alta Toscana e Umberto Negrin presidente Auser Quarrata. Presenta Carla Beatrice Lomi, curatrice della rassegna Passioni Poetiche. "Padre Bernardo Gianni, amico fidato di poeti, da Mario Luzi a Mariangela Gualtieri, è poeta lui stesso che con la forza della sua parola, agisce, rivela, rinnova – spiega Carla Beatrice Lomi – Ospite per la prima volta a Quarrata, maestro di spiritualità e pensiero, ci condurrà a scoprire, con un’inedita lectio magistralis, il valore essenziale della poesia per la nostra vita". Proprio la capacità evocativa e spirituale della poesia, tra fede e bellezza, era stato il tema scelto da padre Bernardo quando nel 2019, venne chiamato da Papa Francesco come predicatore per gli esercizi della Quaresima, materia poi confluita nel volume "Città dagli ardenti desideri. Per sguardi e gesti pasquali nella vita del mondo". L’incontro è organizzato da Auser Quarrata, con il patrocinio del Comune di Quarrata nell’ambito del Settembre quarratino e con il sostegno di Mutua Alta Toscana.

Intanto, per il grande successo di visitatori dei giorni scorsi, a grande richiesta è stata prorogata fino al 15 settembre la mostra "50 anni di ciclismo a Quarrata", allestita nei locali della Civetta a cura dell’associazione Amici di Casa di Zela. Aperta dalle ore 20.30 alle 23.30, il sabato e la domenica dalle ore 16 alle ore 23.30.