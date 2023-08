Pacchetto scuola, aiuti per studenti C’è anche il contributo per i bus

La giunta comunale ha deliberato alcuni benefici economici per gli studenti che utilizzano il trasporto pubblico locale. Ecco chi può ottenere il sostegno. Agli alunni della scuola secondaria di primo grado che si servono dell’autobus di linea per il tragitto casa-scuola verrà corrisposto un contributo economico uguale alla differenza, qualora sussista, tra il costo dell’abbonamento acquistato per il periodo scolastico e quello del servizio completo su scuolabus, da quantificare in base alla fascia Isee. Agli studenti con età non superiore a 16 anni all’inizio dell’anno scolastico, che frequentano il primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, verrà corrisposta una sovvenzione pari al 20% degli oneri relativi all’acquisto dell’abbonamento per il trasporto scolastico. Le domande di partecipazione dovranno essere compilate attraverso il modulo on line sul sito del comune di Agliana tramite l’utilizzo di Spid accedendo al link dedicato. Queste agevolazioni comunali al trasporto scolastico si aggiungono al ‘Pacchetto scuola’ contributo destinato a sostenere le spese delle famiglie per la frequenza scolastica (acquisto di libri di testo, altro materiale didattico e servizi scolastici), che viene corrisposto ai beneficiari dal Comune di residenza nel rispetto degli importi regionali. L’importo per ciascun richiedente potrà variare da un minimo di 130 ad un massimo di 300 euro: la cifra esatta sarà determinata in fase di erogazione dei contributi sulla base dell’effettivo importo stanziato dalla Regione Toscana per il comune di Agliana. Può presentare domanda chi ha figli iscritti, per l’anno scolastico 2023-2024, ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, e gli iscritti a percorsi di istruzione e formazione professionale, Isee del nucleo familiare non superiore a 15.748,78 euro, residenza in Toscana, età non superiore a 20 anni.

Il requisito dell’età non si applica agli studenti diversamente abili. Sia per i contributi al trasporto scolastico che al ‘Pacchetto scuola’ si può fare domanda fino al 22 settembre. Le domande di partecipazione dovranno essere compilate attraverso il modulo on line sul sito del comune di Agliana, ma in caso di difficoltà si può fissare un appuntamento con l’ufficio relazioni con il pubblico chiamando il numero verde 800.131.161. Eventuali richieste di informazioni possono essere inoltrate via e-mail: [email protected] - [email protected] - [email protected]

Piera Salvi