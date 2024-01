Otto nuove telecamere sulle strade: "Lotta al degrado, per la sicurezza"

Otto nuove telecamere dovrebbero entrare in funzione entro un paio di mesi, nell’ambito del progetto ‘Occhi vigili su Agliana’, con un investimento totale di circa 35mila euro, di cui 25mila finanziati dalla Regione e il resto a carico del Comune. I nuovi occhi elettronici, che vanno a incrementare la videosorveglianza già esistente, serviranno ad aumentare i controlli sul territorio in merito alla sicurezza stradale e all’abbandono selvaggio dei rifiuti. Queste le postazioni dove saranno attivate le telecamere. Due sono previste nella centrale piazza IV Novembre, altre due sulla statale 719 (più conosciuta come Nuova pratese) alle rotatorie con via Berlinguer (quindi vicino al confine con Pistoia) e via Ferrucci (quindi vicino al confine con Prato). Le altre saranno installate in via Coppi, ai giardini di via De André, sulla vecchia Pratese alla confluenza con via Monza e sulla Sp6 alla Ferruccia. Sulle strade principali, dunque la statale 719 e la provinciale 6, il sistema di videosorveglianza sarà dotato di ‘Targa system’ che consentirà la lettura della targa, rilevando eventuali irregolarità come mancata revisione del veicolo e di copertura assicurativa. Previsto il sistema di lettura targhe anche in via Coppi, dove l’incremento della videosorveglianza sarà particolarmente mirato al monitoraggio dei rifiuti abbandonati. La comandante della polizia municipale di Agliana, Maria Pignatiello, informa che c’è, inoltre, un progetto che conta sul finanziamento del Ministero che prevede in futuro un ulteriore incremento della videosorveglianza sul territorio.

"E’ un progetto da circa 30mila euro d’investimento che sarà coperto per il 50 per cento dal finanziamento statale e l’altra metà dal Comune". Per gli ulteriori occhi elettronici sono state individuate le rotatorie di via Berlinguer e via Mallemort de Provence-via Bellini, le vie Serragliolo, Giovannella e la vecchia Pratese. "Il tutto – informa la comandante – è finalizzato ad aumentare la sicurezza e a contrastare l’abbandono dei rifiuti". In merito all’attività della polizia municipale nel 2023, Pignatiello riferisce che sono più di mille i veicoli sprovvisti di regolare revisione che sono stati rilevati, mentre sono 156 i verbali per mancata copertura assicurativa. Gli incidenti stradali risultano in calo: 48 quelli rilevati dalla municipale nel 2023, contro i 67 del 2022. Si tratta nella maggior parte di incidenti con feriti, non mortali. Sul contrasto all’abbandono dei rifiuti è in programma, con Alia, l’istituzione di ispettori ambientali. Il vice sindaco Fabrizio Baroncelli fa sapere: "Proseguiamo nella nostra attenzione contro il degrado e vandalismi".

Piera Salvi