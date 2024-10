Ora Giacomarro non fa più sconti: "Voglio risposte"

Mettersi subito alle spalle la partita di Prato e dare continuità al rendimento interno trovando la terza gioia di fila. È con questi due, importanti, obiettivi che la Pistoiese si è avvicinata al turno infrasettimanale contro la Sammaurese, gara valida per l’ottava giornata del Girone D di Serie D. Il poco tempo a disposizione, appena due allenamenti, non ha però disturbato la preparazione in vista di un match che, anche alla luce della classifica, è di vitale importanza per gli arancioni. Ne è consapevole anche il tecnico Domenico Giacomarro, che in conferenza stampa ha cercato di mettere la squadra di fronte alle proprie responsabilità. "È scontato dire che voglio vedere una risposta sul campo – ha affermato l’allenatore arancione – e che non possiamo ripetere gli errori fatti domenica. Stiamo continuando a lavorare duramente, i ragazzi si stanno impegnando ma serve cambiare pagina. Vorrei vedere una squadra grintosa, agonisticamente cattiva e che giochi con la bava alla bocca. Per il resto sono contento di giocare di nuovo dopo pochi giorni perchè la voglia di riscatto è enorme, sia da parte mia che del gruppo".

Pistoiese che però arriva alla partita odierna con alcune assenze, su tutte quella di Cardella, non convocato per un piccolo problema fisico. "Qualche ragazzo non è al meglio – ha spiegato Giacomarro –. Kharmoud ha avuto un risentimento e Donida non sta benissimo (ha saltato la rifinitura, ndr). Non mi piace parlare della mancanza di giocatori, il mercato è chiuso e non ha senso pensarci. Ho una squadra importante e voglio concentrarmi sui calciatori che ho a disposizione e che ritengo fondamentali per il progetto".

Giacomarro ha poi parlato di alcuni singoli nello specifico: "Tanasa è un giocatore che non si sposa con le mie idee di calcio, ha avuto le sue possibilità ma poi di comune accordo con la società ho fatto la mia scelta. Qui tutti hanno avuto e avranno la possibilità di mettersi in mostra. Tascini? È sempre stato considerato e col Prato è entrato col piglio giusto. Avrà la possibilità di giocare. Balleello è un ragazzo che ha qualità e che troverà spazio molto presto".

In chiusura, il tecnico della Pistoiese ha analizzato l’avversaria di turno, la Sammaurese: "In campo intensità, pareggiando anche Forlì alla prima di campionato. Sarà una partita ostica, è possibile che loro vengano qua per chiudersi e provare a giocare in contropiede, lo sappiamo e abbiamo preparato adeguate contromosse".

Michele Flori