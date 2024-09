Opportunità nella moda. La vitalità dei giovani. E i bisogni delle aziende

Un appuntamento divenuto ormai fisso, pensato per avvicinare i giovanissimi al mondo del tessile, dell’abbigliamento e del calzaturiero. È ormai alle porte l’ottava edizione "È di moda il mio futuro", il progetto della sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord patrocinato, come da tradizione, dalle Province di Pistoia e Prato, nonché dai Comuni di Monsummano Terme e Prato. Anche l’edizione 2024/2025 sarà per altro effettuata in collaborazione con il PTP Moda-Formazione Moda Toscana, la rete guidata dall’Istituto tecnico Buzzi di Prato.

"Il momento complesso che sta vivendo il settore moda non deve scoraggiare i giovani potenzialmente interessati al mondo affascinante del tessile, dell’abbigliamento e del calzaturiero - precisa Maurizio Sarti, delegato per la formazione e l’orientamento della sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord -. Le aziende cercano lavoratori qualificati, persone in grado di portare competenze e culture nuove: in queste dinamiche i giovani sono fondamentali. I dati sulla demografia dei lavoratori dicono chiaramente una cosa: il passaggio generazionale è già in atto ed è destinato a crescere, data l’età elevata degli addetti. Le opportunità ci sono e non solo per lavorare, ma soprattutto per lavorare bene, in ambienti gradevoli e con le tutele dei contratti nazionali di settore".

I protagonisti del progetto saranno gli studenti degli istituti secondari di primo e di secondo grado delle province di Lucca, Pistoia, Prato. Per i ragazzi delle medie inferiori pistoiesi sono previsti incontri di orientamento condotti da Stefania Fierli, consulente esperta in informazione e coaching, assieme agli studenti degli indirizzi moda di istituti secondari di secondo grado del territorio. I ragazzi più grandi potranno visitare i calzaturifici della Valdinievole, mentre per quanto riguarda i concorsi i giovani potranno cimentarsi nel progetto di realizzazione di scarpe rosse. Il tema del colore rosso è legato al valore simbolico del connubio scarpe rosse-violenza sulle donne e in tale ottica è previsto anche un incontro, aperto agli studenti della provincia di Pistoia, con un esperto in tema di violenza di genere. Il progetto terminerà nel mese di maggio con lo svolgimento delle premiazioni a Prato e a Monsummano Terme.

Michele Flori