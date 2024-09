Operaio ferito a una mano in fabbrica

Brutto incidente ieri mattina per un operaio di un’azienda di Agliana, che si è ferito gravemente a una mano mentre era al lavoro in una fabbrica. L’allarme è scattato poco dopo le 11 alla Ferruccia. A chiamare i soccorsi sono stati i colleghi dell’operaio, quando si sono accorti che l’uomo, 32 anni, era rimasto con la mano incastrata in un macchinario, perdendo molto sangue. Sul posto sono immediatamente intervenuti i volontari della Misericordia di Agliana, che hanno stabilizzato il paziente e lo hanno portato in codice giallo all’ospedale San Jacopo di Pistoia. L’uomo è rimasto sempre vigile e cosciente.

Fortunatamente, l’emorragia è stata subito bloccata. Purtroppo, sembra che l’operaio abbia perso una falange della mano.

Sul posto sono intervenuti anche gli ispettori della Medicina del Lavoro dell’Asl per i controlli del caso.