Open day straordinario al Capitini

Open day straordinario domenica 2 febbraio, al Capitini. L’istituto tecnico del settore economico e liceo linguistico, visto il notevole interesse riscontrato nelle precedenti giornate di apertura per l’orientamento scolastico, darà un’ulteriore opportunità il 2 febbraio, dalle 16 alle 18. Dal primo dicembre al 19 gennaio il Capitini ha organizzato sei giornate di scuola aperta (tra open day e workshop) richiamando tantissimi genitori e alunni. Il Capitini offre vari indirizzi: amministrazione finanza e marketing, sistemi informativi aziendali, relazioni internazionali per il marketing, turistico e liceo linguistico. E’ una scuola all’avanguardia, tra i primi istituti in provincia per occupazione degli studenti diplomati e ha molti progetti Erasmus attivi per docenti e studenti. La dirigente, Marina De Somma, si propone di consolidare e potenziare l’offerta formativa dell’istituto, quale polo d’eccellenza. Comunica di avere avviato un accordo con Confcommercio per offrire un ulteriore sbocco professionale nel settore dell’amministrazione. Inoltre, partirà un’importante iniziativa post-diploma, con un corso Ifts di Fashion Management, per potenziare le tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria nella filiera della moda. All’open day di domenica 19 era presente anche il sindaco Luca Benesperi, che ha ribadito la vicinanza dell’amministrazione all’istituto: "Il Capitini è un’eccellenza che vogliamo supportare. L’edificio è della Provincia, ma il Comune, tramite una convenzione, si occupa dello sfalcio dell’erba e della manutenzione ordinaria della palestra. Ci faremo carico anche di un intervento di manutenzione straordinaria del PalaCapitini, cofinanziato dalla Regione".

Piera Salvi