Open day Misericordia Una domenica di festa: dimostrazioni, giochi e incontri sulla salute

Sarà una domenica di festa, di vicinanza all’Arciconfraternita, di conoscenza con un segno tangibile che verrà lasciato grazie all’inaugurazione di nuovi importanti mezzi e dotazioni. Si avvicina sempre di più l’ "Open Day" della Misericordia di Pistoia che si terrà, appunto, domenica per tutta la giornata all’interno della villa Martino Bianchi in via Bonellina 1, un autentico regalo per tutta la cittadinanza che, magari, non conosce fino in fondo quella che è l’attività portata avanti quotidianamente dall’associazione sul territorio a 360°. L’obiettivo principale, per grandi e piccini, è quello del divertimento e dello stare all’aria aperta, perché si potrà vivere a pieno il parco della villa perfettamente integrata nel quartiere de La Vergine.

Un parco, ed una viabilità, che fra l’altro in un prossimo futuro non troppo lontano dovranno mutare alla luce del progetto di ampliamento della struttura, soprattutto per quel che concerne gli spazi dedicati alle ambulanze ed ai volontari dell’emergenza-urgenza ma, su questo fronte, ci sono ancora passaggi burocratici e politici che devono essere portati a termine. Ci sarà, poi, massima attenzione alle attività di prevenzione sanitaria, servizi socio-assistenziali e protezione civile. Già dal mattino ci saranno dimostrazioni e prove pratiche per utilizzo delle barelle e per la disostruzione delle vie aree per adulti e bambini. Dalle 11, poi, il momento clou con l’esibizione della banda "G.Verdi" di Serravalle e l’inaugurazione di tre mezzi e attrezzature di soccorso in memoria dei volontari Lido, Marino e Luciano recentemente scomparsi: nello specifico, un’autoambulanza realizzata col contributo della Fondazione Caript, due furgoni attrezzati per il trasporto disabili e una barella elettrica Stryker, anch’essa acquistata dall’Arciconfraternita grazie alla vicinanza con l’ente di via de’ Rossi.

A seguire spazio ai saluti istituzionali e, dopo il pranzo, ci sarà una dimostrazione da parte della Protezione Civile di fronte ad uno scenario di emergenza per poi passare, dalle 16, ad attrazioni per i più piccoli nel parco grazie all’associazione "Dodò" e poi bomboloni per tutti.

A livello sanitario, invece, al Poliambulatorio (chiamando il 3311907661), sono già attive le prenotazioni per poter effettuare visite specialistiche ed esami del sangue gratuiti fino ad esaurimento posti. Alle 11, invece, al presidio 3 (negli spazi sotto i palazzi della Cittadella) si terrà un incontro col neurologo Stefano Bartolini per parlare di malattie neurologiche e cerebrovascolari, mentre nel pomeriggio sarà a disposizione dei cittadini l’endocrinologa Bice Micheli per parlare della relazione fra l’aumento del proprio peso corporeo e la tiroide.

Saverio Melegari