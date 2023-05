Open day al parco Gea: natura e relax Due giorni dedicati al benessere

Una festa immersa nel verde con tante opportunità per divertirsi e per approfondire temi legati alla natura e al benessere. È quello che propongono gli Open Days che si svolgeranno sabato 13 e domenica 14 maggio nel parco di Gea, ente strumentale di Fondazione Caript per i settori dell’agricoltura sostenibile, dell’economia circolare, dell’energia rinnovabile e della salute. Il grande parco di Gea, alle porte di Pistoia, sarà aperto al pubblico a partire dalle ore 15 di sabato con un ricco programma di iniziative a titolo gratuito. A dare il via alla due giorni saranno le visite a cura delle guide ambientali escursionistiche dell’associazione Castanea per scoprire le bellezze naturalistiche del parco. Nel corso degli Open Days il parco sarà a disposizione per passeggiare, correre e fare esercizio fisico e nella mattina di domenica, alle ore 10, vi si svolgeranno lezioni di Tai Chi e sarà anche possibile avvicinarsi all’antico gioco degli scacchi con i migliori esperti pistoiesi. Nelle due giornate sarà aperto un mercato di prodotti a chilometro zero a cura di Cia Toscana Centro, con lo spazio “agriristoro” dedicato all’enogastronomia. Ai più piccoli sono rivolti i laboratori didattici “Gea Kids”, a cura della Società Toscana di Orticultura, in programma sabato alle ore 16 e domenica alle ore 10.30. Nel laboratorio di domenica bambine e bambini potranno cimentarsi nella produzione di ricotta con latte di capra, portandosi a casa i formaggi che avranno realizzato. Domenica pomeriggio, inoltre, "Gea Kids", a partire dalle 16.30, proporrà una "caccia al tesoro botanica". "Il nostro Centro per la Ricerca – sottolinea Giovanni Palchetti, presidente di Gea – è frequentato ogni giorno da aziende, scolaresche, studiosi e associazioni che vi trovano strutture idonee e servizi utili. Tuttavia, è consuetudine che il nostro parco venga aperto a tutti i cittadini un paio di weekend all’anno, offrendo svariate occasioni di intrattenimento nella natura, per tutte le fasce di età ma con una particolare attenzione ai bambini e ai ragazzi. Ringrazio la CIA Toscana Centro, la Società Toscana di Orticoltura, l’associazione Scacchi Dinamici, la cooperativa Castanea e tutte le associazioni culturali e sportive che partecipano attivamente alla riuscita degli Open Days, che in questo mese di maggio saranno particolarmente ricchi di eventi: dallo sport ai libri, dalla pittura agli scacchi, dalla scienza ai prodotti alimentari a chilometro zero. Ci tengo inoltre a ringraziare il Comune di Pistoia che ha promosso due stand presso i quali i cittadini riceveranno informazioni sui servizi ambientali forniti dalle società pubbliche e i bambini potranno toccare con mano l’importanza del riciclo dei rifiuti. Ci aspettiamo, come di consueto, molti visitatori".

Info: www.gea.green