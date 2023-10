Omaggio a Francesco Nuti e poi i film più rari. Quindi la retrospettiva dedicata a Nanni Moretti

Torna con il mese di ottobre il grande cinema al Circolo Hitachi, nell’auditorium di via Ciliegiole 77 per il ciclo "Giovedì al cinema", tradizionale cartellone di film d’autore curato dalla sezione cinema del Circolo. La serata inaugurale, in calendario per giovedì 5 settembre, prevede un doveroso omaggio al grande Francesco Nuti: in programma la proiezione di "Madonna che silenzio c’è stasera" (1982, regia di Maurizio Ponzi), secondo film dell’attore pratese dopo l’esordio con i Giancattivi in "Ad ovest di Paperino". Poi la mini rassegna "Cinquant’anni dal Golpe": giovedì 12 il raro "Intervista a Salvador Allende: la forza e la ragione" di Roberto Rossellini (1971), giovedì 19 l’altrettanto raro "Codice 2015. Valparaiso non risponde" di Helvio Soto (1975). Ottobre si chiude giovedì 26 con "Don Milani" di Ivan Angeli (Ita. 1976). Giovedì 2 novembre "Gli ultimi" di David Maria Turoldo e Vito Pandolfi (1963), seguito giovedì 9 da "I nuovi angeli" di Ugo Gregoretti (1962). Il cartellone si chiuderà con un’approfondita retrospettiva sull’opera di Nanni Moretti dal titolo "D’Alema, dì una cosa di sinistra…" Lo sguardo profetico di uno ‘splendido’ settantenne: inizia giovedì 16 novembre con "Bianca" (1984) per poi proseguire giovedì 23 con "Palombella rossa" (1989) e giovedì 30 con "Aprile" (1998). Dicembre si aprirà il 7 con "La stanza del figlio" (2001), mentre il 14 il cartellone si concluderà con "Il caimano" (2006). Proiezioni rigorosamente in pellicola 16 e 35 millimetri. Gli spettacoli inizieranno alle 21.30, per chi lo desidera è possibile prenotare cena o ’apericena allo 0573.32626. Ulteriori informazioni su www.circoloaziendalehitachipistoia.it e sui profili social del circolo o al numero 0573.370459.