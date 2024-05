Oltre cento imprenditori alla serata ’Eat to meet’

Più di 140 imprenditori associati a Cna Toscana Centro e al Consorzio Pistoia Basket City si sono incontrati per conoscersi, scambiarsi biglietti da visita e avviare nuovi business decretando il successo della quarta edizione di ’Eat to meet’ , la cena d’affari realizzata in forma di speed date, organizzata dal gruppo Giovani Imprenditori Cna Toscana Centro.

L’appuntamento, scandito da piatti di alta gastronomia nel salone del Toscana Fair, ha favorito la reciproca conoscenza e lo scambio di informazioni tra le imprese del territorio grazie all’interscambio di presenze e di tavoli ad ogni portata. Un modo piacevole e dinamico per fare marketing B2B, per incentivare rapporti di conoscenza e fiducia tra potenziali fornitori, clienti e partner, in un contesto gustoso e divertente.