Olimpiadi del soccorso. San Marcello in festa

Trionfo della squadra dell’Istituto Enrico Fermi di San Marcello Pistoiese alle Olimpiadi regionali del Soccorso: conquista il primo posto e rappresenterà la Toscana a quelle Nazionali. "Con determinazione, preparazione e spirito di squadra, - scrive il sodalizio presieduto da Carla Belfiore - il gruppo composto da Filippo, Keila, Viola, Matilde, Sophia e Sarah ha conquistato il gradino più alto del podio alle Olimpiadi del Soccorso di Croce Rossa Italiana, tenutesi nella suggestiva cornice della città di Siena. A guidarli e sostenerli in questa straordinaria esperienza la Professoressa Marta Filippini". La squadra partecipante alla impegnativa selezione rappresentava l’Istituto Onnicomprensivo "Enrico Fermi" di San Marcello Pistoiese, distinguendosi per professionalità, affiatamento e grande prontezza d’intervento. I ragazzi hanno affrontato con successo cinque scenari di soccorso pratico e uno scenario dedicato al supporto psicologico, dimostrando non solo competenze tecniche, ma anche grande sensibilità umana e capacità di lavorare in situazioni di emergenza. Ne è prova l’eccellente risultato raggiunto.

"La preparazione è stata curata con passione e dedizione – sottolinea la nota - da Letizia Melani ed Emanuele Passero, con il prezioso supporto dei Volontari del Comitato Cri di San Marcello Pistoiese, ciascuno dei quali ha contribuito secondo le proprie competenze e possibilità, mettendo a disposizione esperienza, tempo e spirito di servizio". Oltre alla soddisfazione della vittoria, la squadra si è aggiudicata un defibrillatore semiautomatico (Dae), simbolo concreto dell’importanza della formazione nel primo soccorso. Ma il viaggio non finisce qui: grazie a questo straordinario risultato, i ragazzi avranno l’onore di rappresentare la Regione Toscana alle Olimpiadi Nazionali del Soccorso di Croce Rossa Italiana, in programma a Scalea nel maggio 2025."Un traguardo – conclude la nota - che riempie d’orgoglio l’intera comunità scolastica e territoriale, e che testimonia il valore della preparazione, della collaborazione e dell’impegno civico. Complimenti a tutti i protagonisti di questa meritatissima vittoria!" A testimonianza dell’utilità del lavoro svolto in sinergia con il mondo della scuola, dove si formano, oltre alle capacità nel soccorso, anche le coscienze e la propensione a dedicare una parte della propria vita ai bisogni degli altri, questa iniziativa sottolinea l’importanza del dialogo tra scuola e volontariato.

Andrea Nannini