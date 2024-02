"Ognuno ha diritto di brillare". Un romanzo contro ogni paura

Come è diventata una donna bellissima lo ha raccontato nel suo primo libro "La Vittoria che nessuno sa" scritto insieme ad Angela Iantosca per Sperling&Kupfer: "La storia di una donna nata nel corpo sbagliato". Vittoria Schisano, nata Giuseppe, a Pomigliagno d’Arco, nel 1983, ha affrontato la transizione dal 2011 al 2014. Ora è il momento della sua seconda opera letteraria scritta con Alessio Piccirillo "Siamo stelle che brillano" (La Corte), un libro che ha un sottotitolo significativo per tutte le persone che si vedono sbarrato, in qualche modo, il diritto alla felicità: "Quanta notte bisogna attraversare prima di far brillare noi stessi?". Vittoria oggi è una doppiatrice e un’attrice di successo, al cinema e in televisione. Ha appena finito di girare per Netflix, diretta da Ivan Cotroneo, "La vita che volevi". Alessio lo conosciamo, è pistoiese. E’ stato ritratto dal fotografo Nicolò Begliomini nel progetto "Pistorienses" per la Giorgio Tesi Editrice e in collaborazione con il nostro giornale. Laureato al Dams di Bologna è oggi titolare di uno dei più accreditati uffici stampa cinematografici italiani e lavora con registi e attori di calibro internazionale, da Gassman ad Al Pacino. Con la sua agenzia “Manzo&Piccirillo“ cura il lancio e la promozione di film, serie tv e festival. Un pistoiese che brilla di luce propria nel panorama mondiale del cinema.

Vittoria e Alessio saranno a Pistoia, questo sabato, 24 febbraio, alla libreria "Lo Spazio" di via Curtatone e Montanara, a partire dalle ore 18, presentati da chi vi scrive. La loro presenza a Pistoia nasce dal desiderio di incontrare gli amici pistoiesi e per Alessio, che vive a Roma da vent’anni, è una preziosa sosta a casa. Il libro di Vittoria e Alessio narra il percorso esistenziale di Cristiano, da bambino all’età adulta, verso la consapevolezza della sua vera identità. In questo cammino “Crilù“ sarà circondato da una comunità queer e bohémien, compatta e coraggiosa, che lo porterà a comprendere che un altro mondo è possibile. Il libro ha una colonna sonora poderosa, con gli straordinari brani musicali che abbracciano gli anni Ottanta e Novanta e una protagonista “nascosta“ (ma non troppo), che è Heather Parisi con la sua vitalità piena di luccichini.

L’uscita, a novembre 2023, di "Siamo stelle che brillano" sta accompagnando una fase nuova per Vittoria Schisano.

"Ci sono tante cose diverse – ci ha detto la scrittrice – che accompagnano l’uscita del libro. Da una parte leggiamo i messaggi delle persone che ci seguono e si appassionano alla storia e soprattutto coloro che non hanno vissuto quegli anni. Ma quello è un periodo che ha lavorato anche per loro. Il nostro è un libro di gioia e di speranza che a tutti dice “rimboccati le maniche e vivi la tua vita“ e questo vale per qualsiasi esistenza. D’altro canto assistiamo anche a un’epoca in cui il mondo politico ci dice l’esatto contrario, ci impaurisce e ci zittisce. Ma ognuno deve avere il suo spazio e il suo ruolo nel mondo.

"Da piccola – ci racconta – sognavo di fare l’attrice, poi la scrittura e il doppiaggio mi hanno cercato, è una professione che amo molto, anche se nasco come sceneggiatrice. Alla scrittura sì, ho sempre pensato e nel tempo più case editrici mi hanno chiesto di scrivere la mia storia, ma non mi sentivo all’altezza.

"Una sera, a casa di Alessio, stavamo scrivendo una sceneggiatura, ma Gianni Lacorte ci ha proposto di trasformarla in un romanzo, e così è stato. Oggi è un libro a cui sono legatissima e rappresenta la grande voglia degli adolescenti di essere capiti. Perchè ogni persona ha diritto di brillare e oggi i giovani sono disorientati perchè ognuno guarda al suo giardino senza preoccuparsi dell’altro. Invece bisogna impegnarsi per i diritti di tutti. Quando ho affrontato la transizione ero a disagio, mi sono sentita non capita, sbagliata, non c’era alcun tipo di educazione. Ma si può nascere nel corpo giusto o sbagliato. Ho avuto la fortuna di una rete amicale molto forte. L’educazione sentimentale oggi è importantissima. Altrimenti i giovani si riversano sui social. Vivere nella verità è un lusso grande. L’importante è non avere paura e dire, a chiunque incontriamo: “Vai bene così come sei“".

Alessio Piccirillo si prepara con gioia all’incontro di sabato.

"Sono molto felice di tornare a Pistoia, la mia città, per presentare “Siamo stelle che brillano“ un progetto, un romanzo, che ho scritto con Vittoria Schisano e a cui tengo molto. Pistoia rappresenta per me la mia infanzia, le mie origini. Qui ho studiato fino alla fine delle superiori. E’ sempre una emozione grande, soprattutto in questo momento, in cui vengo non soltanto per tornare dalla mia famiglia, ma per presentare un progetto di lavoro a cui tengo particolarmente. Sarà l’occasione per rincontrare la libreria dove saremo ospiti, e tante persone che non vedo da tanto tempo, vecchi amici che hanno fatto parte del mio passato e che mi seguono a distanza. Pistoia è la casa, un punto di partenza e le mie radici. Sono andato via con il desiderio di lavorare nel mondo del cinema. Ho esaudito i miei sogni, ci sono riuscito, e tornare adesso con questo progetto, con questo libro, è una doppia soddisfazione".