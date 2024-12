Oggi stand gastronomico. E pattinaggio

Natale a Quarrata: proseguono gli eventi previsti in calendario per le festività natalizie in città. Fino al 6 gennaio compreso, in piazza Agenore Fabbri resterà aperta la pista di pattinaggio su ghiaccio, tutti i giorni dalle ore 15.

Oggi, sabato 28 dicembre, e sabato 4 gennaio, in piazza Risorgimento dalle ore 7 alle 14 saranno presenti i volontari della Croce Rossa Italiana-Comitato di Piana Pistoiese con lo stand gastronomico necci e migliacci.

Domani, domenica 29 dicembre a villa La Magia, dalle ore 8 alle ore 16, si svolgerà il 1° Trofeo Villa La Magia. Gara ciclistica di ciclocross nel parco e nel bosco a cura di Misericordia Quarrata e O.ci.P Pistoia.

Nel pomeriggio, nei locali della Civetta, dalle 15 alle 19, il Centro Anziani Comunale Fili d’Argento organizza la tombola natalizia. Un altro pomeriggio per giocare a tombola è in programma sabato 4 gennaio, nella tinaia di villa la Magia, dalle 15 alle 19, organizzato da Auser Quarrata con il patrocinio del Comune di Quarrata.

Sempre il 4 gennaio al Parco Verde Olmi alle ore 20 "La Befana con le scarpe rosse". Cena organizzata dalla Croce Rossa Italiana - Comitato di Piana Pistoiese.

Ma il momento clou della festa dedicata alla Befana sarà lunedì 6 gennaio, quando in piazza Risorgimento, dalle ore 15.30, i bambini vedranno scendere la vecchina dal cielo (evento a cura della Misericordia di Quarrata).

Il 6 gennaio, pomeriggio, sarà anche il momento finale dell’estemporanea dei presepi, a Santonuovo: alle 16 nella chiesa di San Germano premiazione dei presepi ed estrazione delle opere artistiche solidali. L’evento è a cura di Associazione I colori nel Silenzio e Santo Spirito con il patrocinio del Comune di Quarrata.