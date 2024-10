Oggi l’ultimo saluto a Cinzia. Un’intera comunità in lutto

MASSA E COZZILE

Angoscia, rabbia e disperazione per la perdita di Cinzia Zaccagna. Una donna solare, generosa, piena di vita e di amici che la adoravano. Cinzia abitava a Margine Coperta con il compagno Alfio e la figlia Giulia, di soli 20 anni. A soli 47 anni, nella notte tra mercoledì e giovedì, è morta, presumibilmente per un attacco cardiaco. Lavorava al negozio Rebus di via Atto Vannucci, del compagno. Cinzia avrebbe accusato un malore nel cuore della notte, in casa. Poche parole e poi l’oblio, a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione nonostante il compagno abbia chiamato subito i soccorsi. La salma sarà esposta alle cappelle dell’ospedale San Jacopo. Il funerale sarà celebrato questa mattina nella chiesa di Santa Rita alle 10. Ci sarà una folla di persone. Cinzia lascia anche una sorella, Daniela. Tutti la ricordano come una persona gentile e generosa, pronta ad affrontare la vita anche nelle avversità. E soprattutto sempre disponibile verso gli altri. Stupore e incredulità per la tragedia sono i sentimenti che in queste ore prevalgono nell’intera comunità di Margine. Cinzia e la sua famiglia sono molto conosciuto in Valdinievole e non solo nel paesino di Margine. Disperate le amiche di infanzia: "Non possiamo faccene una ragione". Una tragedia inaccettabile per tutti coloro che la conoscevano e la stimavano. "Mi dispiace immensamente! Ricordo Cinzia - scrive Riccardo Sensi su Facebook - come una persona sempre sorridente, disponibile con tutti! Una ragazza e poi una donna buona e bella! Un abbraccio fortissimo Alfio e Giulia". Tanti i messaggi di cordoglio, Un altro lutto terribile per il comune di Massa e Cozzile, dopo la recente perdita di un’altra giovane madre, Cinzia Simoni, avvenuta poche settimane fa.

Giovanna La Porta