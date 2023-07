Occhio alle multe pagate Sono migliaia i solleciti in arrivo dalla Municipale

"Ho ricevuto ben due solleciti di pagamento a distanza di mesi: multe regolarmente pagate due ore dopo averle prese".

È questa una delle tante segnalazioni di cittadini che in questi giorni stanno ricevendo nella cassetta delle lettere i cosiddetti "avvisi bonari" della municipale di Pistoia per il pagamento di multe registrate negli ultimi anni. Il problema è che, chi ha dimenticato di aver saldato il conto con la Municipale, potrebbe pagare la stessa multa due volte. "Sono stati erroneamente recapitati avvisi Pre-ruolo già spediti in precedenza. Si comunica di non tenerne di conto se il Pre-ruolo è già stato pagato o se la pratica è già stata definita con l’ufficio preposto". È, infatti, questo il messaggio automatico precauzionale che arriva a qualsiasi cittadino pistoiese scriva in questi giorni all’ufficio ruoli della polizia municipale, ovvero il servizio che si occupa di riscuotere multe non pagate negli anni precedenti. Ciò significa, appunto, che in questo periodo vengono recapitati erroneamente nelle cassette delle lettere dei cittadini nuovi avvisi di pagamento che sono già stati saldati e che potrebbero, qualora si riferiscano a pratiche molto vecchie, indurre l’ignaro cittadino a pagare per una seconda volta la multa presa con tanto di maggiorazione. Ma come fare per capire se la pratica segnalata è già stata pagata?

Nell’avviso solitamente viene riportato il codice univoco web. In questo caso sul portale della polizia municipale pistoiese è possibile visionare la sanzione, il verbale, e quando è stata commessa l’infrazione. Per essere sicuri di aver saldato il dovuto occorre però recarsi al comando della municipale oppure inviare una mail ai recapiti indicati. Solo in quel caso, infatti, è possibile verificare che la multa in questione è già stata pagata e che nulla è più dovuto. Sono migliaia le lettere che in questi giorni stanno partendo da via Pertini.

Sarà possibile verificare via web i dati del verbale, accedendo al sito www.poliziamunicipale.itpistoia ed inserendo il Codice univoco riportato accanto al verbale. Per informazioni sulla notifica del verbale, sarà possibile scrivere a [email protected] . Attenzione, quindi, prima di pagare il bollettino inviato a casa, verificate con la Polizia municipale di aver saldato il tutto. Se così fosse eviterete di pagare una multa per la seconda volta.

Michela Monti