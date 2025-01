Occhi sulla Lucchese. La strada con più incidenti. Il bilancio della Municipale

Sostanzialmente stabile il totale di incidenti stradali rilevati sul territorio (seppur in aumento quelli con feriti): lo scorso anno sono stati in tutto 34, uno in più rispetto al 2023, un dato comunque inferiore ai 51 registrati nel 2022. E quasi il 30% dei sinistri si sono verificati sulla Provinciale Lucchese. Sono i primi numeri legati all’attività svolta dalla polizia municipale di Serravalle nell’arco del 2024, iniziando dalla sicurezza stradale e dai vari accertamenti effettuati. Nell’arco dei dodici mesi dello scorso anno, gli agenti del comandante Nicola Bruni hanno controllato complessivamente 497 veicoli, per un totale di 575 violazioni al Codice della Strada sanzionate. Un elenco, quest’ultimo, decisamente variegato: sono stati 192 i conducenti sanzionati perché circolavano sui rispettivi mezzi senza aver provveduto a revisionarli, mentre le contravvenzioni elevate per l’assenza di assicurazione Rca ammontano a 50. Sono stati inoltre multati 32 utenti dopo esser stati sorpresi a parcheggiare sugli stalli di sosta riservati all’utenza disabile senza averne l’autorizzazione, mentre altri 17 si sono visti contestare la guida senza patente e altri 10 sono stati multati per il mancato rispetto dei limiti di velocità. Sono stati invece 50 i veicoli stradali sottoposti a sequestro amministrativo (10 dei quali confiscati). Poi c’è il discorso legato all’incidentalità: 21 gli incidenti con feriti, quando nel 2023 furono 16 e nel 2022 questo dato arrivò a 24 unità. Azzerati se non altro i sinistri stradali mortali: l’ultimo risale a tre anni fa. La Sr435 (Lucchese) si conferma una strada da tener d’occhio: 10 dei 34 incidenti che hanno visto l’intervento della municipale sono avvenuti proprio sulla Provinciale, mentre altri 6 sono stati segnalati in via Provinciale Montalbano e gli ultimi 4 (equamente ripartiti) in via Loreto e via Forniccioni.

Riguardo all’ambiente e all’edilizia sono state elevate 33 sanzioni mentre altre 22 sono state quelle elevate nel campo della tutela degli animali. Per l’educazione stradale il personale della municipale ha effettuato delle giornate formative con gli alunni delle scuole del territorio, oltre alla partecipazione al bando "Scuole Sicure" con un proprio progetto per prevenire la diffusione degli stupefacenti tra i giovani.

"Un lavoro prezioso – ha commentato il sindaco Piero Lunardi – oltre ai servizi per la normale attività amministrativa del Comune, il personale della polizia municipale ha svolto anche servizi di polizia giudiziaria delega e numerose attività di controllo sulle strade" .

Giovanni Fiorentino