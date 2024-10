Occhi puntati sull’argine più fragile. La lista di Coldiretti nell’Ombrone

Coonferenza stampa a passeggio lungo l’Ombrone, a Ponte alle Tavole, per vedere da vicino i lavori in corso per la messa in sicurezza di un tratto d’argine, uno dei punti più delicati del fiume. È quello che organizzato Coldiretti e alcuni dei candidati all’assemblea e alla presidenza del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Visto che fino a sabato prossimo i contribuenti pistoiesi possono votare per il rinnovo dell’assemblea, tutti i giorni dalle 9 alle 19 nella sede di Via Traversa della Vergine 81 (sabato 5 ottobre anche nelle sedi di Quarrata, Casalguidi e Agliana), i rappresentanti di Coldiretti e della lista “Acqua, Agricoltura, Ambiente per la Resilienza Climatica“, guidati da Paolo Masetti, coordinatore della lista e candidato presidente, hanno pensato in questo modo di invitare i cittadini al voto, spesso sottovalutato, ma, alla luce dei cambiamenti climatici, di notevole importanza.

"Perché il Consorzio, chiamato a garantire la sicurezza idraulica, la difesa del suolo, la manutenzione ordinaria del territorio, la tutela e valorizzazione delle attività agricole, economiche e produttive, sociali, del patrimonio idrico, dell’ambiente e delle sue risorse naturali, si troverà a investire 25 milioni di euro di tributi consortili – osserva Masetti –. Noi andremo nel segno della continuità, considerato che riteniamo buono il lavoro svolto dal Consorzio negli ultimi anni". La zona di Pistoia, assieme a Piana pistoiese, pratese e fiorentina, è tra le più fragili del territorio gestito dal "Medio Valdarno".

"Se avrò la fiducia dei consorziati, sarò spesso nel pistoiese – ha detto Masetti – : le arginature dell’Ombrone a nord di Pistoia saranno una delle priorità del prossimo mandato".

"È indispensabile far conoscere le attività del Consorzio", ha aggiunto Domenico Murrone, candidato in queste elezioni e responsabile della comunicazione di Coldiretti, l’unica associazione di categoria che sostiene la lista. Presenti alla visita il direttore del Consorzio, Iacopo Manetti, e quello di Coldiretti, Francesco Ciarrocchi. Gli agricoltori pistoiesi inseriti nelle liste sono Simone Ferroni, Paolo Niccolai ed Egidio Cappellini.

Gianluca Barni