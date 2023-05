Obiettivo benessere Ascoltare il corpo

A partire da oggi, martedì 30 maggio, alle 17.30, nella sala Manzini della Biblioteca San Giorgio, è previsto il primo dei tre incontri dedicati al tema "Dall’ascolto del corpo, alla consapevolezza… all’azione", realizzato dalla dottoressa Marzia Lucherini per il corso su "Benessere personale e interpersonale".

Tre incontri in compagnia di un metodo integrato al Ben-Essere, dove Lucherini esporrà una metodologia di ascolto del sé, partendo dall’assunto che siamo quel che mangiamo e sopratutto quel che "pensiamo".

Parlerà di come, congruentemente a se stessi, sia più facile diventare ciò che il proprio "io" ha sempre saputo. I partecipanti saranno affiancati, quindi, da un coach che li aiuterà a cambiare e ne vedrà i risultati nei due incontri successivi, il 6 e il 13 giugno, perché non c’è cambiamento senza azione. La partecipazione è libera, fino al raggiungimento di 20 richieste.

Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo [email protected] indicando il proprio nome, cognome e numero di tessera della biblioteca. Chi non è ancora iscritto alla biblioteca, potrà comunque inviare la richiesta di partecipazione e perfezionare l’iscrizione prima dell’inizio dell’incontro stesso.

Marzia Lucherini è approdata alla medicina naturale molti anni fa. Ha applicato su se stessa e sui suoi pazienti un ascolto attivo che l’ha portata a diventare Life Coach del Benessere.

La malattia, afferma, è per definizione "perdita di equilibrio" che il corpo cerca di farci capire. Ognuno di noi è libero di scegliere un approccio che dia il via a quella “scintilla iniziale” per far ripartire il suo ritmo naturale: un fiore di Bach, una seduta di Pnl o una Riconnective healing.

l.m.