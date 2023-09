Nuovo campo e spogliatoi a Quarrata: il bando del Comune per lo stadio Raciti

A breve dovrebbe essere reso noto l’esito del secondo bando di gara per quanto concerne il cantiere da 2.700.000 da finanziare con le risorse del Pnrr, che riguarderà il sussidiario. Proprio nei giorni scorsi, però, è stato approvato il progetto per l’adeguamento sismico ed impiantistico delle tribune dello stadio comunale. Questi gli ultimi sviluppi legati ai cantieri che dovranno interessare il Raciti, nel prossimo futuro. L’ultima novità riguarda per l’appunto il secondo dei due progetti, che dovrebbe essere cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio Pistoia e Pescia e che comporterà un esborso di 900mila euro. E visto che lo scorso 28 agosto è arrivata l’approvazione del progetto esecutivo, l’iter burocratico è pronto a proseguire.

Settembre sarà però un mese decisivo anche per quanto concerne l’altra maxi-opera legata all’impianto sportivo, ossia l’ampliamento delle dimensioni del campo da gioco sussidiario (compatibilmente con la superficie di proprietà comunale disponibile) ed il rifacimento completo del fondo con la realizzazione di un manto in erba sintetica e dell’impianto di illuminazione. Si prevede inoltre la realizzazione di un blocco autonomo di spogliatoi e di servizi annessi, in maniera tale da consentire lo svolgimento dell’attività sportiva ed agonistica presso il campo sportivo sussidiario in maniera indipendente. Ma nessuna impresa edile ha partecipato al primo bando pubblicato nei mesi scorsi, tant’è che si è resa necessaria la pubblicazione di una nuova gara.

Il Comune ha ad ogni modo ottenuto da tempo una proroga dal Ministero: secondo i nuovi termini quindi, l’aggiudicazione dell’appalto dovrà avvenire entro il prossimo 30 settembre, con il termine ultimo per la stipula del contratto che slitta di conseguenza al prossimo 30 novembre. Ecco perché a breve potrebbero esserci novità.

Giovanni Fiorentino