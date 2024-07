Nuovo asfalto e segnaletica. Il programma estivo di interventi

E’ di 465 mila euro l’importo totale dei lavori di asfaltatura e segnaletica che stanno rimettendo a nuovo gran parte delle strade del Comune di Serravalle Pistoiese. Il primo lotto di asfaltature è praticamente ultimato (manca una parte di via del Redolone e di via del Chiassetto da realizzare a fine agosto). Gli interventi di segnaletica riguarderanno il ripasso delle intersezioni stradali, le rotatorie, gli attraversamenti pedonali, compreso le bande di rallentamento ottiche e il ripristino di tutta la segnaletica verticale laddove danneggiata su tutte le aree di competenza comunale. Questi interventi estivi, sono necessari al fine di migliorare la sicurezza degli utenti. "So che ci sono tanti interventi attesi (specie di regimazione idraulica nella zona di Pontassio, Cantagrillo, Casalguidi e Masotti) e ci stiamo lavorando ma non tutto è possibile subito vista anche la carenza di personale". In merito alla segnaletica, particolarmente importante è l’intervento in programma nei pressi delle piscine di Cantagrillo. A spiegarlo nei dettagli, è ancora l’assessore ai Lavori pubblici Alessio Gargini: "Pur non presentando l’area particolari problemi di parcheggio vista l’ampiezza delle carreggiate stradali, alcuni stalli non erano segnalati. Verranno tutti riordinati, favorendo così in futuro una sosta tranquilla e ordinata. Per rendere più sicura la circolazione abbiamo deciso di modificare la viabilità introducendo un senso unico in entrata alle Piscine dalla Via Castelnuovo, in pratica si dovrà fare il giro della piazza".