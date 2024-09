Nuovo ambulatorio infermieristico, tanti servizi nel cuore della città

MONTECATINI

La "Società Soccorso Pubblico", rinomata organizzazione di volontariato, ha annunciato l’apertura di un nuovo servizio. Si tratta di un ambulatorio infermieristico. "In questo studio - dicono i responsabili - la salute dei nostri pazienti è la nostra massima priorità. Il nostro team di infermieri altamente qualificati è dedicato a fornire servizi personalizzati per soddisfare le esigenze di ogni individuo e della sua famiglia. Offriamo una vasta gamma di servizi, dalla consulenza domiciliare alle attività preventive, e adottiamo un approccio attentamente calibrato per garantire il miglior risultato possibile. Invitiamo gli utenti ad affidarsi a noi per un percorso personalizzato verso un migliore stato di salute". Situato nel cuore della città, in via Manin, l’ambulatorio offre un servizio fondamentale. Questo importante passo avanti è stato reso possibile grazie al consiglio di amministrazione in carica, che ha creduto nelle potenzialità di nuovi servizi, a partire da un centro prelievi recentemente inaugurato. Ecco alcuni dei servizi: controllo glicemia, medicazioni semplici e avanzate, prelievo ematico, lavaggio auricolare, cateterismo vescicale, iniezioni intramuscolari e flebo. E poi il servizio Oss a domicilio per igiene e cura personale. La realizzazione del servizio è dovuta dalla necessità di rispondere alle esigenze dei cittadini e rispondere alle continue richieste (info: 0572-909011).

"Una bellissima notizia - commentano dall’associazione Controllo del Vicinato del Controllo di Vicinato - per la città e per i cittadini e grandi soddisfazioni per tutta l’associazione. Complimenti per questo e per tutto ciò che viene svolto da Anpas". Questo ulteriore servizio del Soccorso Pubblico va a potenziare l’offerta della struttura che, nel quartiere, rappresenta un punto di riferimento importante e, insieme alla presenza della terza sede dell’alberghiero Martini in via Garibaldi, può contribuire a dare nuovo smalto a un’area abbandonata al degrado per troppo tempo. La Società di Soccorso Pubblico di Montecatini Terme nasce nel 1903, quando il comune della città termale non era ancora nato, quindi è la prima Associazione di Montecatini Terme. Il Soccorso Pubblico svolge innumerevoli servizi per la cittadinanza. Dai servizi di emergenza urgenza a quelli ordinari, visite specialistiche, trasferimenti, ricoveri, e tanto altro.

Giovanna La Porta