Nuovi spogliatoi al "Caramelli". Un impianto per il calcio e la scuola

"Un intervento importante a servizio del mondo dello sport, ma non solo. L’attività sportiva è sempre veicolo di socialità e di valori importanti, per costruire una comunità coesa e solidale". Il sindaco Gabriele Romiti si è così espresso, mercoledì scorso, 5 marzo, prima del taglio del nastro dei nuovi spogliatoi a servizio del campo sportivo "Carlo Caramelli" di Vignole. E’ un’operazione da 625mila euro complessivi, 351mila dei quali provenienti dalla Regione, mentre la quota restante è stata coperta dal Comune di Quarrata. Un progetto che affonda le sue radici nella passata legislatura. L’intervento ha riguardato in particolare il rinnovamento e la realizzazione di due spogliatoi per le squadre di calcio (uno per la squadra locale, l’altro per gli ospiti), altrettanti spogliatoi per gli arbitri, un’infermeria, un locale segreteria, un locale caldaia e uno spazio da adibire a lavanderia. Una realizzazione che nelle intenzioni della giunta Romiti deve avere una duplice valenza: l’impianto sportivo Caramelli e i relativi spogliatoi saranno di norma utilizzati dall’Olmi, ma rimarranno a disposizione anche degli studenti dell’Istituto Comprensivo Nannini per poter svolgere le ore di attività fisica previste dall’orario scolastico.

"L’impianto viene messo a disposizione degli studenti anche durante il periodo estivo – ha aggiunto il vicesindaco Patrizio Mearelli, presente all’inaugurazione della nuova struttura insieme ai rappresentanti del Coni e della Figc – un grazie va agli uffici comunali che hanno seguito l’iter nel corso degli anni. Questo progetto non si ferma alla realizzazione di nuovi spogliatoi e locali accessori, ma anche alla predisposizione di tutti i sotto-servizi necessari al corretto funzionamento".

Dopo la tradizionale benedizione impartita da don Eusebiu Farcas, parroco di Vignole e Casini, la giornata si è chiusa con un match amichevole tra Olmi, Aglianese Femminile e Tau Femminile. E il futuro prossimo del sodalizio quarratino sarà "rosa": fra poco più di una decina di giorni, ad Agliana (nell’impianto calcistico gestito proprio dall’Olmi), sono previste due partite della Viareggio Women’s Cup, più precisamente Livorno-Milan e Spal-Juventus. L’ufficialità dovrebbe arrivare a breve. Una "medaglia" da appuntare al petto per il domani, con l’obiettivo di provare a portare anche al Caramelli iniziative di respiro nazionale.

Giovanni Fiorentino