Nuovi ossari e manutenzioni in sei cimiteri L'amministrazione comunale di Pistoia ha approvato un investimento di 135mila euro per nuovi ossari e lavori di manutenzione nei cimiteri. Saranno realizzati 78 nuovi ossari in vetroresina, rivestiti con lastre di marmo bianco di Carrara e cornice in marmo Bardiglio. Inoltre, verranno effettuati interventi di manutenzione nelle cappelle cimiteriali. Altri lavori di manutenzione sono stati completati in altri cimiteri della zona.