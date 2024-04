Nuove mappe con Qr-code per i turisti

Toscana Turismo & Congressi (consorzio

turistico di Confesercenti), presenta una iniziativa rivolta ai ristoranti del centro di Pistoia per potenziare l’accoglienza dei turisti che soggiornano in città. Sono state infatti recentemente realizzate le nuove mappe di Pistoia. Nella mappa, stampata su carta in formato A3, sono presenti i maggiori punti di interesse e di attrazione turistica della città, oltre a indicazioni su parcheggi, giardini pubblici e numeri utili. La mappa è in tre lingue, italiano, inglese e francese, ed è in distribuzione a blocchi nelle strutture ricettive del territorio

comunale. Sulla mappa sono presenti QrCode che permettono di collegarsi alle pagine web dedicate alle varie proposte. Una di queste è riservata ai ristoranti del centro di Pistoia.